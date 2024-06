La Compagnia di San Ranieri festeggia il patrono: apertura straordinaria della Cappella di Sant'Agata

"Far conoscere il Santo": fu questo uno degli imperativi categorici affidati dall’Arcivescovo Benotto alla Compagnia di San Ranieri quando nel 2011 un gruppo di volenterosi gli rivolse istanza per 'ricostituire' il sodalizio legato al Santo che nel corso dei secoli era nato e morto più volte.

E su questo solco si è sempre mossa l’azione del sodalizio guidato dal Priore Riccardo Buscemi: dal calendario istituzionale alle iniziative religiose e culturali, in quasi quindici anni tutto è stato fatto per 'riscoprire' una figura a cui i pisani sono legati, ma di cui paradossalmente hanno una conoscenza superficiale o addirittura errata (quale la storiella che fosse stato un gran ladro!). E così, anche per la Festa che sta per iniziare, ai festeggiamenti religiosi che si svolgeranno in Cattedrale si affiancano anche le iniziative organizzate dalla Compagnia.

Grazie alla disponibilità dell’amministrazione comunale, sarà eseguita la stampa su cartoncino in formato A5 di 1000 esemplari della riproduzione del particolare dell'incisione di Carlo Lasinio dell'affresco di Antonio Veneziano 'Morte e funerali di San Ranieri', realizzato tra il 1377 e il 1385, con la prima illustrazione del Campanile Pendente, fondato il 9 agosto 1173, di cui festeggiamo l'850° anniversario della posa della prima pietra.

Il corpo di San Ranieri è portato a spalle dalla chiesa di San Vito, dove egli morì il 17 giugno 1160, per le strade della città fino alla Cattedrale di Pisa, per la celebrazione del funerale da parte dell’Arcivescovo Villano. Sullo sfondo della scena si notano la Cattedrale e il Campanile.

Nell’affresco dunque si commette un falso storico: al momento della morte di San Ranieri la costruzione del Campanile non era neppure iniziata, ma al momento della realizzazione in Camposanto del ciclo di affreschi dedicati al nostro Patrono, la sua costruzione, durata ben 177 anni, era stata completata da poco tempo e l’opera dunque appariva già all’epoca in tutta la sua magnificenza e particolarità.

L’immagine sarà disponibile gratuitamente in Cattedrale e a Palazzo Gambacorti nei giorni della festa, e sarà presentata ufficialmente alla città la sera del 16 giugno alle 21.15 nella cappella di Sant’Agata, aperta straordinariamente in occasione della Luminara, e addobbata con la biancheria di San Ranieri, ove saranno esposte le riproduzioni delle tavole di Carlo Lasinio raffiguranti l’intero ciclo di affreschi in Camposanto dedicati a San Ranieri.

Si consolida inoltre l’amicizia con Villamassargia, la località sarda vicino Cagliari che venera San Ranieri come patrono e che ha un gruppo equestre molto attivo chiamato Cavalieri di San Ranieri: una loro delegazione, composta da ben venti persone, sarà presente a Pisa durante i giorni della Festa per venerare il Santo e conoscere meglio la nostra città.

Alla vigilia della festa Riccardo Buscemi lancia ai pisani l’appello a sostenere la Caritas Diocesana, impegnata a mantenere aperta la Cittadella della Solidarietà di San Ranieri ma anche a gestire l’emergenza delle guerre: dopo il solenne Pontificale in Cattedrale, la Festa si concluderà con il tradizionale pranzo sociale, dove saranno appunto raccolte offerte per sostenere la Caritas Diocesana.