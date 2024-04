Apertura straordinaria della Casa museo del beato Toniolo

Domenica 28 aprile, dalle 16 alle 18, la Fondazione Opera Giuseppe Toniolo apre alla città le porte della storica residenza (in piazza Toniolo 4) dove il beato Toniolo visse dal 1879 fino alla sua morte nel 1918.

L'ingresso è gratuito con obbligo di prenotazione inviando una mail a segreteria@ fondazioneoperatoniolo.it. I partecipanti saranno divisi in gruppi e accompagnati da una guida che offrirà un approfondimento sul contesto storico in cui Toniolo visse, sulla sua vita privata, pubblica e spirituale permettendo ai partecipanti di visitare anche i locali dell’attuale Fondazione, la biblioteca storica e le stanze private in cui Toniolo visse con la sua numerosa famiglia: la camera, lo studio, il focolare.

La casa si trova al secondo piano di un edificio storico privo di ascensore e pertanto la Fondazione invita chiunque abbia difficoltà motorie a contattare la segreteria per qualsiasi richiesta di chiarimento.