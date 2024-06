Torna Le Notti dell’Archeologia (1 luglio – 4 agosto 2024), ventiquattresima edizione della rassegna promossa dalla Regione Toscana che offre l’occasione di visite, eventi e approfondimenti nei musei e nelle aree archeologiche della Toscana.



Quest’anno il tema proposto per le iniziative speciali sarà Archeologia, che passione!, con appuntamenti pensati anche per appassionati in erba: bambini e ragazzi che nelle grandi avventure e suggestioni del passato – animali estinti, uomini delle caverne, miti, scoperte – trovano ancora oggi un fondamentale nutrimento per la curiosità e la fantasia.



Il ricco programma che si snoda con eventi su tutto il territorio regionale è rivolto ad un pubblico di appassionati e curiosi di tutte le età, gli orari delle iniziative sono diversificati per favorirne la fruibilità.



La Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium propone l’ingresso libero in notturna:



Sabato 20 luglio 2024, ore 19:00 – 23:30

Apertura straordinaria notturna in Gipsoteca



La suggestiva visita in notturna della Gipsoteca di Arte Antica permetterà ai visitatori di ammirare una tra le prime gipsoteche italiane, fondata nel1887, alla calda luce dell’illuminazione serale. La collezione offre una sintesi delle opere più note e significative dell’arte greca, etrusca e romana, oltre ai reperti della collezione dell’Antiquarium di archeologia classica e delle collezioni Paletnologiche.



Evento gratuito



Ingresso libero, senza prenotazione



Per maggiori informazioni: info.gipsoteca@sma.unipi.it; tel. +39 050 2211278