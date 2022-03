Aperture gratuite nei musei di Ateneo

Doppia apertura gratuita nei musei di Ateneo domenica 6 e martedì 8 marzo.

Come ogni prima domenica del mese, il 6 marzo, l’Orto e Museo Botanico, il Museo della Grafica e le Collezioni Egittologiche saranno aperti al pubblico gratuitamente e vi aspettano con le loro straordinarie collezioni storiche, artistiche e scientifiche.

Inoltre, in occasione della Festa della Donna, martedì 8 marzo, saranno eccezionalmente aperti al pubblico gratuitamente il Museo della Grafica e le Collezioni Egittologiche.



ORTO E MUSEO BOTANICO

Via Luca Ghini 13 / Via Roma 56

https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/



Domenica 6 marzo, dalle 8:30 alle 17:00 (ultimo ingresso ore 16:00)

La prenotazione è consigliata al seguente link https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/prenota-online/

Sono previste visite guidate su richiesta.

Informazioni e prenotazioni visite guidate al seguente link https://www.ortomuseobot.sma.unipi.it/prenota-visite-guidate/



COLLEZIONI EGITTOLOGICHE

Via San Frediano, 12 (primo piano)

https://www.egitto.sma.unipi.it/



Domenica 6 marzo, 10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00

Martedì 8 marzo, 9:00 – 13:00

Mostra in corso

"Dall’Egitto a Pisa. Gaetano Rosellini e le sue collezioni"

La prenotazione è consigliata al seguente link https://www.egitto.sma.unipi.it/prenota-online/



MUSEO DELLA GRAFICA

Palazzo Lanfranchi - Lungarno G. Galieli, n. 9

https://museodellagrafica.sma.unipi.it/



Domenica 6 marzo, 10:00 – 19:00

Martedì 8 marzo, 9:00 – 13:00 e 15:00 -19:00

Mostre in corso

"Netsuke. Capolavori dalla Collezione Bresciani"



La prenotazione è consigliata al seguente link https://museodellagrafica.sma.unipi.it/prenota-online/