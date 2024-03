Aphrodite al Deposito Pontecorvo

Deposito Pontecorvo presenta direttamente da Londra dj APHRODITE il 9 Marzo 2024 sul palco del circolo di via Carducci a Ghezzano nell’ambito della Rassegna CROCK, organizzata dall’Associazione Pontecorvo con il sostegno della Fondazione Pisa.



Dj APHRODITE, alias di Gavin King, 'The Godfather Of Jungle', uno dei pionieri del suono Jungle/Drum’n’ Bass, nonchè produttore dell’etichetta Urban Takeover, e conosciuto anche come 'The King Of The Beats', ha contribuito e influenzato gli stili e le tecniche del genere. La sua carriera ebbe inizio nel 1988 durante la 'Summer of Love' inglese, fu la metà del gruppo hardcore breakbeat Urban Shakedown, con Claudio Giussani, che ottenne un successo nella Top 40 del Regno Unito con 'Some Justice'. L'evoluzione musicale che lo ha portato alla drum and bass è stata un qualcosa di naturale nel corso degli anni attraverso l'hardcore e la jungle. Aphrodite ha un’etichetta discografica dal nome Aphrodite Recordings, ed ha pubblicato musica su V2 Recordings, oltre che su Urban Takeover.



Warm up and closing a cura di Massive Night Gang



Contributo d'ingresso: 12,00 €

Prevendite su Dice: early bird 8 €, intero 10€



Deposito Pontecorvo è un circolo affiliato a ENTES a cui si accede esclusivamente con una tessera annuale dal costo di 5,00 € (da fare nei giorni precedenti alla data interessata o tramite il sito internet, o ancora, all’ingresso durante la serata).