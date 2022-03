'Appeso ad un filo' - Spettacolo di marionette per bambini

Domenica 27 marzo alle ore 17.00 alla Città del Teatro di Cascina sarà in scena lo spettacolo di marionette ?????? ?? ?? ???? della compagnia internazionale Di Filippo Marionette – Puppet Theatre Company

Uno spettacolo pieno di semplicità e poesia che coinvolge, commuove e diverte.

Le marionette sono "vive", capaci di trasmettere emozioni interagendo con i ManipolAttori (Remo Di Filippo, Rhoda Lopez) che amplificano la loro magia.

Non ci sono parole ma ogni personaggio racconta la propria storia attraverso il movimento e la musica.



“Appeso ad un filo” con il suo “linguaggio universale” ha ????? ? ????? ?????????????? ???? ??????? ?????????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ?????? ?? ??????, ??????????, ???????? ? ?????? (?????? ??-??? ????? ????)



Spettacolo perfetto per tutte le età; incanta i bambini e fà sognare gli adulti.



regia Remo Di Filippo e Rhoda Lopez

drammaturgia Di Filippo Marionette

attori Remo Di Filippo, Rhoda Lopez

costruzione Marionette Di Filippo Marionette

costumi Daniela Sergiacomi





Biglietti da 5 a 7,50€ + dp

PREVENDITA on line e rivendite Ticket One

Biglietteria in teatro aperta dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 il mercoledì anche dalle 17 alle 19

La domenica la biglietteria apre alle 16

info 050744400 3458212494

biglietteria@lacittadelteatro.it