Ancora una settimana di appuntamenti con 'Metti una sera a Cascina'

'Metti una sera a Cascina' lancia una nuova e intensa settimana di appuntamenti per tutti i gusti. Domani, mercoledì 27 luglio, alle 19, nel giardino adiacente alla Pieve di San Casciano, per il ciclo 'Cascina Incontra' si terrà la presentazione del libro "Ritorno a Paestum" di Vincenzo Marino, con il classicista Francesco Parasole. E alle 21.15 ultimo appuntamento di 'Cascina Europa' con il patrocinio della Regione Toscana: nel giardino della Banca di Pescia e Cascina (Viale Comaschi 6) incontro dal titolo "Salute: il valore delle differenze, a partire da quella tra uomo e donna. Un incontro tra istituzioni e cittadini". Interverranno la dottoressa Mojgan Azadegan (coordinamento regionale e Azienda Ospedaliera Pisana Salute e Medicina di Genere), la professoressa Laura Carrozzi (UO pneumologia e Malattie Respiratorie Università di Pisa), la dottoressa Maria Teresa Caputo (cardiologa, percorso Azienda Ospedaliera Pisana Donna-Cuore), il professor Fabio Monzani (UO Geriatria, Scuola Specializzazione Geriatria Università di Pisa), la dottoressa Federica Marchetti (Bollini rosa Azienda Ospedaliera Pisana), la dottoressa Chiara Bruni (farmacista di Sogefarm srl), il dottor Marco Ruocco (amministratore unico Sogefarm srl); presenta Massimo Marini.

Giovedì 28 alle 21.15 in Piazza dei Caduti a Cascina concerto di musica swing, con un repertorio che spazia dagli swing classici francesi e americani alla bossa nova. Sul palco Daisy & Uncle in strepitoso trio: Margherita Giorgi, Fabrizio Fioravanti e Luca Benicchi. Inoltre proseguono le esposizioni nello 'Spazio Cascina Arte al Centro': dal 27 luglio al 7 agosto (17-19 e 21-23) mostra collettiva "Dalla cantina alla vetrina. Le biciclette che non avete mai visto", un percorso tra le vecchie biciclette pieghevoli, dimenticate, recuperate e anche premiate. In mostra anche "Spunta un Sogno tra Ago e Fili", un’esposizione di lavori di ricamo di Annalisa Bellina.