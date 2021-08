Gli appuntamenti alla 'Route 66' il 12, 13 e 14 agosto

Torna la musica dal vivo alla 'Route 66 Ristopub' con le migliori cover-band ufficiali nello spazio all'aperto del parco di via delle Sorgenti ad Asciano Pisano. Il programma parte giovedì 12 agosto, ore 21.30, con il blues soul funky dei 'Metrò Live Band'. Il gruppo nasce come cover band live nel lontano 1988 da un'idea di quattro amici legati da una grande passione per la musica. Venerdì 13 agosto, ore 22, è il turno dello 'Zerbo' e i suoi 'Prisoners of Rock 'n Roll' per una festa a tutto rock anni '60. Sabato 14 agosto, ore, 22, a salire sul palco saranno i 'MK5 Evolution' per una notte rock con brani di Evanescence, Vasco, U2, Rolling Stones, Bowie, Clapton e molti altri.

Si potrà cenare all'aperto a partire dalle 19.30, rispettando le regole di distanziamento e le normative anti-covid. Per maggiori info e prenotazioni 050.857126 oppure consultare la pagina Facebook 'Route 66 Ristopub', dove si possono trovare tutte le news sugli eventi del locale più american style della Toscana.

