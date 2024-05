'Appuntamento in giardino' a Monteverdi Marittimo

Un angolo di paradiso tra la costa degli Etruschi e le colline metallifere pronto ad aprire nuovamente le porte al pubblico. Sabato 1 e domenica 2 giugno il Podere La Gualda Vecchia a Monteverdi Marittimo aderisce per il secondo anno consecutivo alla manifestazione 'Appuntamento in giardino', una festa ideata per valorizzare e far conoscere i giardini italiani più belli, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

Per l’occasione verrà inaugurato il nuovissimo Sentiero Emozionale nel Bosco dove sarà possibile, durante il cammino, scoprire delle vere e proprie 'piazze artistiche', aree dove sono state allestite delle opere realizzate con radici di alberi e diverse forme geometriche “per incentivare le persone ad allenare lo sguardo all’interno della natura”. In questi spazi ci sarà anche AGaia, un’installazione artistica costruita in ferro dall’artista Irma Paulon che invita proprio lo spettatore a espandere visione e coscienza con la Madre Terra. Le visite guidate, di circa due ore, partiranno alle ore 9.45, alle 14.15 e alle 18 e saranno aperte da un piccolo benvenuto della casa (prenotazione obbligatoria al numero 349.5965855 o per email a info@isentieridipiume.it , costo promozionale per l’occasione di 15 euro a persona). Un luogo veramente unico e suggestivo. 8mila metri quadrati con quasi 3mila piante messe a dimora, ideato fin dal principio “per trasmettere all’ospite un tripudio di sensazioni e componenti emozionali”.