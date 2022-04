Mostra 'Agrumi. Acquarelli botanici di Simonetta Occhipinti' al Museo della Grafica

Al Museo della Grafica (Università di Pisa, Comune di Pisa), a partire da sabato 9 aprile, sarà aperta al pubblico la mostra 'Agrumi. Acquarelli botanici di Simonetta Occhipinti'.

La mostra presenta una selezione di tavole acquerellate realizzate dall’artista botanica Simonetta Occhipinti dove protagonisti sono gli agrumi.



Laureata in pianoforte e didattica della musica, l’artista si è dedicata alla pittura botanica fin dagli anni giovanili, studiando a lungo anche le antiche tecniche pittoriche fiamminghe e rinascimentali.

Le sue opere sono state esposte in numerose mostre personali e collettive, organizzate in sedi prestigiose come il Museo di Storia Naturale di Firenze, Il Palazzo Ducale di Camerino, l’Accademia dei Georgofili, la Lindlay Hall a Londra, gli Orti Botanici di Firenze, Lucca, Padova, Edimburgo, Il Museo Villa Bardini a Firenze, l’Hunt Institute for Botanical Documentation di Pittsburgh, il Muzeum Sztuki i Techniki Japonskiej di Krakòw.

Nel Febbraio 2016 ha vinto la medaglia d’oro al “London Botanical Art Show” organizzato dalla Royal Horticultural Society presentando otto tavole sugli agrumi delle coltivazioni medicee. Nel Maggio 2019 ha vinto la medaglia d’oro al concorso internazionale Biscot, organizzato dal Gardening Scotland e dal Royal Botanic Garden di Edimburgo. Dal 2019 una sua opera (Solanum licopersicum var. Datterino) è nella collezione permanente dell’Hunt Institute for Botanical Documentation.

E’ membro della “American Society of Botanical Artists” e SBA Fellow Member.

Vive e lavora in Toscana sulle colline fiorentine.



La mostra sarà visitabile da sabato 9 a lunedì 25 aprile nell’orario di apertura del Museo.



Orario di apertura:

da martedì a domenica, dalle 10:00 alle 19:00

Aperture straordinarie:

lunedì 11, 18 e 25 aprile, dalle 10:00 alle 19:00



L’ingresso è gratuito.