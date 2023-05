Arcadia Bee The Change - Walking alla scoperta delle api alla Fiera di Sant'Ubaldo

Orario non disponibile

Il 20 maggio, in occasione della Giornata Mondiale delle Api, allo spazio aperto dell’SMS Cafè un’esperienza unica nel suo genere darà la possibilità di abbinare il piacere di camminare a quello di conoscere il meraviglioso mondo animale tramite un LABORATORIO di conoscenza di una postazione apiaria urbana.



PROGRAMMA



Ore 17:00 – Introduzione a BEE THE CHANGE



Ore 17:15 – Camminata e LABORATORIO con visita di postazione Apicoltura Urbana guidato da Apicoltore professionista. Indosseremo le tute per dare la possibilità di potersi avvicinare alle arnie.



Ore 18:30 – 19:00 Degustazione di Miele



Prenotazione obbligatoria massimo 20 posti: https://www.asdarcadia.com/giornata-mondiale-delle-api-santubaldo-20-maggio-2023/ Chiamando o inviando messaggio whatsapp al 3493888809