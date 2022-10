Prezzo non disponibile

Domenica 16 ottobre in occasione della Tappa finale del Giro d'Italia Handbike verrà presentato il progetto firmato Arcadia BIKING LIFE, con l’obiettivo di portare a pedalare ed insegnare ad andare in bicicletta consapevolmente con incontri programmati con Professionisti del Settore.



L'inaugurazione si terrà in Piazza Carrara dove Arcadia avrà il suo stand e, oltre a presentare finalità, principi e obiettivi del progetto, i partecipanti potranno prendere parte ad una pedalata di gruppo inaugurale verso San Rossore.



Tutte le informazioni relative al progetto e alla sua inaugurazione sono pubblicate sul sito https://www.asdarcadia.com/category/biking-life/