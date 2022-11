Terzo appuntamento del progetto firmato Arcadia 'Biking-Life' che nasce con l'obiettivo di portare a pedalare ed insegnare ad andare in bicicletta consapevolmente con incontri programmati con Professionisti del Settore.



Domenica 6 Novembre per l'itinerario 'A Lucca dal lungomonte', il ritrovo sarà alle ore 9 al Largo SMS, zona Piagge e dopo una lezione teorica introduttiva relativa a come pedalare in gruppo, su strada extraurbana e nel traffico veloce extraurbano, inizierà la pedalata verso Lucca per una durata complessiva a/r di circa 4 ore.



Per tutte le informazioni visitare il sito https://www.asdarcadia.com/category/biking-life/