Arcadia: passeggiata con intreccio di ghirlande

Quest’iniziativa organizzata da Arcadia in collaborazione con Piedi in Cammino propone, in occasione dell’inizio di dicembre e dell’approssimarsi delle festività natalizie, attività laboratoriali di conoscenza e manipolazione di piante spontanee della flora del Monte Pisano.



Con una breve passeggiata nei dintorni del Centro Visite Monte Castellare, l’attività laboratoriale si concentrerà sull’apprendimento delle caratteristiche principali degli esemplari della flora spontanea di cui i partecipanti conserveranno alcune fronde per la successiva realizzazione di piccole ghirlande dal sapore natalizio.



Sia la manipolazione che la scelta del materiale da assemblare rappresentano il processo tramite il quale i partecipanti scoprono e apprendono le caratteristiche e le differenze delle varie specie di piante.



Al termine del laboratorio i partecipanti potranno scambiarsi gli auguri e portare con sé nelle proprie abitazioni un oggetto naturale che richiama la tradizione natalizia, qualche conoscenza botanica in più e un piccolo dono del Monte Pisano.



Per tutte le informazioni e prenotarsi visita il sito https://www.asdarcadia.com/passeggiata-con-intreccio-di-ghirlande-4-dicembre-2022/