Arcadia: Spuntone di Santallago

Prezzo €25 - €5 (per i soci)

L'a.s.d. a.p.s. Arcadia organizza una camminata all’insegna della scoperta dei Monti Pisani, accompagnata dal socio Nino Santoro, per domenica 18 febbraio. L’itinerario condurrà i partecipanti allo Spuntone di Santallago, regalando viste mozzafiato. Un’opportunità imperdibile per esplorare la bellezza dei Monti Pisani in buona compagnia.



Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale https://www.asdarcadia.com/spuntone-di-santallago-18-febbraio-2024/