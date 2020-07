ARCHEO IN JAZZ: tra scienza e coscienza collettiva. L'archeologia nelle guide per viaggiatori dal '500 all'età moderna

mercoledì 29 luglio dalle 21 alle 24 presso il Museo dell'Area Archeologica di San Genesio si terrà la seconda conferenza cura del Comune di San Miniato e la La Pietra d'Angolo Cooperativa Sociale.

Interverrà Lorenzo Fatticcioni, direttore dei Musei Civici di San Miniato, e a seguire degustazione di vini a cura dell'Azienda Beconcini con intrattenimenti musicali in Jazz.

L'evento si terrà all'aperto sul prato di fronte al museo. Si consiglia l'utilizzo di teli o cuscini personali, ma saranno a disposizione anche delle sedie per chi ha necessità.

Ingresso al museo 3,50 Euro.

Prenotazione obbligatoria: 348 7187908 - 0571 406293 - sistemamuseale@comune.san-miniato.pi.it

