Dall'11 aprile al 5 giugno 2024 si terrà il nuovo ciclo di incontri dedicati all'archeologia 'Incontri di Archeologia. Scavi e ricognizioni dell'Università di Pisa in Italia e all'estero', organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Pisa, in collaborazione con la GIARA Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa e con il Corso di Laurea Magistrale in Archeologia del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.



Terzo e ultimo incontro - Archeologie del visibile e dell'invisibile dalla preistoria ai nostri giorni

5 giugno 2024, ore 14:00 | Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium

Piazza San Paolo all'Orto, 20 - Pisa



Intervengono i docenti dell'Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere:

- Elisabetta Starnini, Archeologia dell'invisibile: casi studio in preistoria

- Cristiana Petrinelli Pannocchia, Alice Vassanelli, La neolitizzazione dell'Italia centrale. Le ricerche dell'Università di Pisa in Abruzzo

- Jesper Eidem, Archeologia di salvataggio nel Kurdistan iracheno

- Margherita Facella, Doliche e il suo archivio

- Simonetta Menchelli, Gente di mare: ricerche interdisciplinari e archeologia di comunità a Vada Volterrana e Luni, Porta Marina

- Fabio Fabiani, Pisa Progetto Suburbio. Un edificio per spettacoli presso San Zeno?

- Federico Cantini, Archeologia delle corti regie e marchionali nella Toscana altomedievale

- Gabriele Gattiglia, Claudia Sciuto, Francesca Anichini, Archeologie del contemporaneo sulle Alpi Apuane



Moderano l'incontro Anna Anguissola e Simonetta Menchelli





anna.anguissola@unipi.it - sara.pizzimenti@unipi.it - salvatore.vitale@unipi.it