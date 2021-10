'Archimia' in concerto al chiostro della chiesa di Santa Caterina

Organizzato da Contrappunto Associazione Musicale, Pisa, con il sostegno di Fondazione Pisa. Ingresso libero, prenotazione a f.prodi@tin.it, green pass e mascherina

Programma pop-rock:

PACHELBEL - CANON

ARCHIMIA - OVERTURE

KURT WEILLY - OUKALI

H. ARLEN - OVER THE RAINBOW

E. CANNIO - O SURDATO NAMORATO

F. MERCURY - BOHEMIAN RAPSODY

D. ANGER - NEAR NORTHERN

G. PAOLI - UNA LUNGA STORIA D'AMORE

G. HARRISON - HERE COMES THE SUN

M. JACKSON - JACKSON

C. KARLSSON - TOXIC

L. DALLA - ANNA E MARCO

T. YORK - HIGH AND DRY

D. BOWIE- SPACE ODDITY

S. TEDESI - THE PLACE WHERE WE WILL

R. PLANT/J. PAGE - STAIRWAY TO HEAVEN

R. BLACKMORE - SMOKE ON THE WATER



Ilnasce dall’idea di quattro musicisti di formazione classica, provenienti dai conservatori di Milano e Piacenza, che hanno in comune il desiderio di esplorare nuove sonorità e possibilità acustiche. Dalla stagione 2002-2003 il Quartetto inizia a collaborare attivamente con Teresa Pomodoro ed il suo Teatro NO’HMA di Milano allestendo spettacoli con musiche originali composte dal quartetto. Dall’estate 2005 il Quartetto è stato scelto per accompagnare la rappresentazione scenica 'Journey to the moon' di William Kentridge nei più importanti festival teatrali d’Europa. Numerose sono le collaborazioni live e in studio: Lucio Dalla ,Andrea Bocelli, Ron, Zucchero, Nicolò Fabi, Leo Nucci, Nick The Nightfly, Nek, Eros Ramazzotti, Matteo Becucci, Antonello Venditti, Red Canzian, Malika Ayane Fabrizio Bosso. Di particolare rilievo nel 2007 il critico musicale Mario Luzzato Fegiz decide di dedicare a loro un’intervista sul Corriere Della Sera nazionale a pagina intera e li ospita all’interno del suo programma su Rai Radio 2 'Fegiz Files'. Hanno inciso le colonne sonore di Giovanni Venosta dei film 'Un’anima divisa in due' e 'Le acrobate' di Silvio Soldini e nel 2011 hanno registrato il brano “Born to be alive” inserito nella colonna sonora del film “ Immaturi”. Nel 2017 vengono invitati dall’ artista 'Elisa' per il suo concerto 'acustico' all’Arena di Verona e nel 2019 sempre Elisa li vuole con lei nei suoi 50 concerti teatrali del tour 'Diari Aperti'. Da Marzo 2019 sono in tour con Elisa per 70 concerti nei teatri e nei palazzetti italiani. Al loro attivo hanno due album, 'Tacchino Latino' e 'No limits string quartet'.

