Archivio di Stato, mostra documentaria sulle leggi razziali

Giovedì 19 gennaio, alle 18.30 alla sede dell'Archivio di Stato di Palazzo Toscanelli, si aprirà la mostra documentaria dedicata all'applicazione delle leggi razziali a Pisa dal 1938 al 1944. In mostra, documenti provenienti dai fondi del Comune e della Prefettura di Pisa, dalle schede del censimento "segreto" dell'agosto 1938 fino alle confische dei beni e all'avvio ai lavori forzati degli ultimi anni del conflitto bellico. Per l'apertura Maurizio De Giovanni, celebre autore del Commissario Ricciardi, ci presenterà il suo ultimo libro, Caminito, ambientato proprio negli anni bui delle persecuzioni razziali in Italia.

Info

La presentazione del libro è ad accesso libero, a partire dalle 18, fino ad esaurimento posti. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 27 gennaio, Giorno della memoria.