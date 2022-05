Alla Leopolda il primo 'Arconcerto'

Una serata in allegria e solidarietà per sostenere il lavoro della Fondazione Arco, dal 2004 impegnata nella ricerca clinica in oncologia e per l’assistenza di pazienti oncologici. Il 10 giugno, alle ore 21, presso la Stazione Leopolda di Pisa, avrà luogo il primo ‘Arconcerto’. Protagonista della serata sarà il chitarrista Andrea Valeri e, come special guests, ci saranno anche Marianna Blinova e Carlo Buscemi. Il concerto è organizzato dalla Fondazione Arco e da Artwork Village, una associazione artistica e culturale di Ponsacco che promuove corsi di musica e di recitazione.

VALERI – Andrea Valeri è un chitarrista giramondo. Fin dall’età di 16 anni ha viaggiato dall’Australia alla Nuova Zelanda, passando per il Canada. Inizia fin da piccolo ad esprimersi con nuove tecniche chitarristiche come thumbstyle, fingerstyle, flatpicking e molte altre, fino a riuscire a sintetizzarle tutte attraverso le sue capacità. A 18 anni è stato insignito del titolo di “eccellenza musicale italiana”. Ha già pubblicato 7 album da solista e realizzato dozzine di collaborazioni con alcuni dei più importanti artisti del mondo della chitarra e della musica di oggi, condividendo il palco e registrato con artisti del calibro di Michael Fix, Adam Rafferty, François Sciortino, Tony Cox, Tazenda, Van Larkins, Maneli Jamal, John Doan, Goran Kuzminac, Daniele Bazzani, Buck Wolters, Andrew Veivers e molti altri.

BLINOVA E BUSCEMI – Marianna Blinova ha cominciato a suonare pianoforte e cantare all’età di 6 anni. Dal 2015 Marianna ha cominciato a lavorare in differenti Associazioni musicali a Nizza (Francia), ha partecipato ai concerti di diverse jazz band dove ha interpretato brani di jazz francese. Nel 2016 ha cominciato lavorare ad Israele come cantante e a studiare canto e lingue Oggi collabora con il chitarrista Andrea Valeri ed è insegnante di canto jazz presso l’Artwork Village. Carlo Buscemi nasce a Genova nel maggio 1959. Nel 1985 si trasferisce in provincia di Pisa e alterna concerti jazz all’insegnamento in scuole di musica private e nelle scuole pubbliche. Dal 1997 diventa Direttore della Scuola di Musica “Artwork Village” ente del terzo settore che svolge attività didattiche in quattro sedi operative in Valdera provincia di Pisa.