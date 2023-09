Teatro Nuovo, concerto degli Area Open Project

Venerdì 29 settembre, alle 21.30, arriveranno al Teatro Nuovo gli Area Open Project con una data esclusiva del tour "50° Arbeit Macht Frei". Un gruppo che fa le veci della pietra miliare della musica fusion (rock progressive/ free jazz/ musica elettronica/ etnica/ sperimentale) anni '70. Gli Area con l’uscita di Busnello e Djivas dal gruppo e l’ingresso di Ares Tavolazzi, si dedicarono al nuovo materiale di 'Caution Radiation Area' abbandonando il precedente repertorio e in parte il "sound" dei primordi.

Fino ad oggi, tra i brani di 'Arbeit Macht Frei', soltanto 'Luglio, agosto, settembre (nero)' ha continuato ad essere eseguito live dagli Area Open Project, oltre che essere oggetto di cover e riarrangiamenti da parte di numerosi altri musicisti. Nessuno, da oltre 40 anni, ha invece più avuto modo di ascoltare in concerto gli altri brani dell’album come 'Consapevolezza', '240 Km da Smirne’, 'Le labbra del tempo', 'Arbeit Macht Frei' e 'L’abbattimento dello Zeppelin'. Per l’occasione del cinquantesimo anniversario, unico ed irripetibile, di questo album fondamentale, Patrizio Fariselli non solo ha curato l’arrangiamento e l’orchestrazione di tutte e sei le tracce che compongono 'Arbeit Macht Frei' adattandole alla formazione degli Area Open Project, ma ha anche recuperato alcune parti inedite che il gruppo eseguiva in concerto negli anni ’70 e che mai sono apparse su disco.

Info

Ingresso unico: 15 euro.

Biglietti acquistabi anche su https://www.ciaotickets.com/biglietti/area-open-project-50-arbeit-macht-frei