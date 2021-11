L'Arlecchino del Piccolo Teatro di Milano sbarca al Teatro Nuovo-Binario Vivo. Sabato 20 novembre ore 21 andrà in scena Arlecchin dell'onda di e con Enrico Bonavera sul palco insieme a Barbara Usai e con la collaborazione alla regia di Christian Zecca. Classe e talento si apprezzano in questo spettacolo denso di emozioni voluto all'interno della originale rassegna 'Teatridimare' della Compagnia Cajka Teatro, diretta da Francesco Origo, che veleggia da venti anni con un proprio vascello nel Mare Nostrum facendo tappa in diversi teatri italiani.

Il nome del titolo “Arlecchin” è un pretesto, un legame con il personaggio che il sublime Enrico Bonavera interpreta da anni e in particolare al Piccolo di Milano ereditando il ruolo che è stato di Marcello Moretti e di Ferruccio Soleri. Qui Arlecchino è in realtà un facchino bergamasco che lavora nel porto di Genova e che si rende testimone e involontario motore del vero plot dello spettacolo. È la storia di una dolce, amara, impossibile, ricongiunzione tra un uomo e una donna, separati dalla ricerca di un futuro migliore al di là del mare. Una storia lontana nel tempo, o meglio nel ‘non tempo’ delle maschere, eppure così’ vicina all’attualità e simile a quelle storie che ci mostrano i ‘media’ e che noi riusciamo forse solo ad immaginare stiano avvenendo al di là dell’orizzonte del nostro mare. Nella dimensione del racconto per maschere, Arlecchin dell'onda si propone come uno spettacolo comico e al tempo stesso commovente: la tragedia umana diventa racconto epico, fiaba, e, per assurdo, anche divertimento.

Le maschere usate da Enrico Bonavera in scena sono di Sarah Sartori, del Centro Maschere ‘Sartori’ di Abano Terme e la maschera dei Galeotti è di Cesare Guidotti.

BIGLIETTI

INTERO 15 euro

CONVENZIONATI 13 euro

UNDER 18 E UNIVERSITARI 10 euro

AL BOTTEGHINO a partire da un'ora dall'inizio dello spettacolo

ONLINE https://www. ciaotickets.com/bigli.../ arlecchin-dellonda-pisa

INFORMAZIONI

3923233535; www. teatronuovopisabinariovivo.it