Andrea Pennacchi in scena con 'Arlecchino?' di Marco Baliani

Un’icona internazionale della tradizione della Commedia dell’arte trasportata e rinvigorita nella contemporaneità. Al Teatro Era il 3 e 4 febbraio, al Teatro della Pergola da 6 all’11 febbraio, Marco Baliani scrive e dirige 'Arlecchino?' per Andrea Pennacchi, attore, drammaturgo e regista teatrale, noto al grande pubblico per il personaggio di Pojana, ospite fisso a Propaganda Live su LA7.

In scena Pennacchi, alla testa di un numeroso cast composto da Marco Artusi, Federica Girardello, Miguel Gobbo Diaz, Margherita Mannino, Valerio Mazzuccato, Anna Tringali, interpreta un uomo di oggi, ingaggiato per fare Arlecchino. Proprio dal dissidio tra la maschera e il mondo contemporaneo scaturiranno situazioni esilaranti, ma anche dissacranti visioni e imperdibili scontri. E Arlecchino attraverserà, con la sua goffaggine e la sua furbizia, quei territori dello spirito umano che in ogni epoca mostrano le loro eterne contraddizioni.

Uno spettacolo, impreziosito dalla musica dal vivo eseguita da Giorgio Gobbo, Riccardo Nicolin, sul potere terapeutico della risata, anche quando è un po’ cattiva, perché mordere fa sempre bene: riattiva la circolazione del sangue.

Durata: 1h e 40’, atto unico.

Biglietti

Intero 20,00 €

Ridotto (over 65, soci Unicoop Firenze, convenzioni) 18,00 €

Ridotto (under 30) 15,00 €

Ridotto (TTYoung Card) 12,00 €

Mercoledì 7 febbraio, alle 18, Andrea Pennacchi incontra il pubblico al Teatro della Pergola. Coordina Matteo Brighenti. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili con prenotazione online al link https://tinyurl.com/incontropennacchi.