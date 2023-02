Capannoli, incontro con Armando Punzo al Teatro Comunale

Venerdì 3 marzo alle 16, all'interno del calendario delle attività dell'Università della Terza età di Capannoli e Santo Pietro Belvedere, il Teatro Comunale ospiterà Armando Punzo, l'ideatore del teatro nato nel carcere di Volterra, diventata una delle realtà più importanti della scena di ricerca, e fresco di Leone d'Oro alla carriera alla Biennale di Venezia. Davanti al pubblico Punzo converserà con Antonella Menna, che si occupa di critica, studi teatrali e organizzazione e lavora come drammaturga per il Festival VolterraTeatro e come performance curator per la Compagnia della Fortezza.

Un percorso di condivisione quello tra Comune e UTE, che esprime nel direttivo dell'Università della Terza età un proprio rappresentante, il consigliere delegato Luca Pasqualetti, il programma mensile delle lezioni viene programmato e condiviso in linea con gli obiettivi culturali, storici, artistici dell'Amministrazione.

Info

Ingresso libero