Ars amatoria in spettacolo al River Art Gallery

Ars Amatoria

Spettacolo con aperitivo



Poesia e musica

Voce: Paolo Giommarelli

Keys: Pee Wee Durante

Bass: Matteo Anelli

Prenotazione obbligatorio ai numeri 3455887553

3284761509

Biglietto 15 euro.

Inizio spettacolo ore 18.00

Replica ore 19.00

Dove: River art gallery,

Lungarno Mediceo 9, Pisa



Ars amatoria, ovvero 'l'arte di amare'





In questa elegante opera, scritta tra il I secolo a.C. e il I d.C., suddivisa in tre libri, il poeta latino Publio Ovidio Nasone assume il ruolo di brillante maestro di erotismo – e di stile – trattando, con superiorità distaccata e insieme condiscendente, il tema del “libero amore”. Privo di scrupoli moralistici, l’autore ci conduce nella vita pubblica e privata romana, fino ad entrare nei particolari minuti dell’intimità sessuale.

Nel libro primo, Ovidio esorta i maschi a cogliere nuovi amori, in tutti i luoghi e in ogni modo, consigliando sottigliezze e trucchi.

Nel libro secondo, sempre dedicato agli uomini, si occupa di istruire l’amante su come, una volta conquistata una fanciulla, possa essere mantenuta.



Attingendo spesso al mito, il poeta rappresenta l'amore inteso come un gioco spietato, non privo di sottile ironia, le cui regole rispondono soltanto all’astuzia e all’inganno. “Ingannate chi v’inganna” è l’invito rivolto sia agli uomini che alle donne, intendendo che ogni mezzo è lecito per conquistare prima, e mantenere poi, un amante.