Cineclub Arsenale, performance live di Chiara White e proiezione di "Ma Nuit"

Lunedì 6 febbraio, alle 20.30, il Termopolio Aps, a quattro anni dal lancio dell'omonima rivista online iltermopolio.com, si presenterà per la prima volta al pubblico con un evento live al Cineclub Arsenale. Il presidente Enrico Esposito e il segretario Andrea Samueli illustreranno le attività e gli obiettivi che contraddistinguono l'Associazione, per poi lasciare spazio alla performance live della cantautrice fiorentina Chiara White, che eseguirà alcuni brani tratti dal suo secondo album "Pandora", accompagnata al piano da Vincent Vitale. La serata-evento si chiuderà con la proiezione in prima visione del film "Ma Nuit" di Antoinette Boulat, presentato in anteprima mondiale all’ultimo Festival di Venezia.

Il Termopolio APS è un'associazione di promozione sociale nata nel luglio del 2020 partendo dall'esperienza in rete dell'omonima rivista (www.iltermopolio.com) fondata nel marzo del 2016. Attiva su Pisa e dintorni, Il Termopolio ha da sempre riservato spazio sulle proprie colonne alla diffusione della cultura nelle sue molteplici forme (arte, musica, cinema, letteratura). La volontà di mettere a disposizione dei cittadini attività ed eventi al di là dello spazio web ha spinto i membri della rivista a dare vita ad un'associazione che intende porsi come prezioso punto di riferimento sia sociale che culturale.



Chiara Cavallina, in arte Chiara White è cantautrice e artista fiorentina. Dall’esordio discografico (Biancoinascoltato), diversi i riconoscimenti ottenuti: vincitrice del premio Zonta per la miglior canzone d’autrice e di Glocal Sound-Giovane Musica d’autore in circuito 2018, semifinalista al Premio De Andrè e ad AreaSanremo 2018 e finalista al Proscenium Festival 2019. Moltissimi i concerti, tra i quali la partecipazione al Lilith Festival di Genova, al Reset Festival di Torino, al Chianti Festival e ad Attico Monina (Sanremo 2020), e l’apertura del concerto di Ginevra di Marco alla Fortezza del Girifalco di Cortona (AR).

Pandora è il secondo disco di Chiara White, uscito il 7 maggio 2021 per la Suburban Sky Records. Il disco, registrato al Plastic Sun Studio di Firenze da Guido Melis (Diaframma, Underfloor), è stato anticipato dal singolo Neroseppia (In finale alla XVI edizione del Premio Bianca d’Aponte), brano che affronta il mostro della depressione. Saranno infatti i mostri i protagonisti di questo nuovo lavoro: un concept album, ispirato al mito di Pandora, in cui ogni canzone trasforma e trasfigura esseri mostruosi dell’immaginario collettivo, afferenti alle più svariate culture (da quella classica, greca, alla nordeuropea), facendone nuovi e moderni simboli. Uno scontro coi propri demoni che, attraverso l’introspezione e la musica, diventa incontro e, quindi, catarsi e liberazione.



Il film Ma Nuit di Antoinette Boulat racconta la storia di Marion, ragazza diciottenne che vive a Parigi. La scomparsa della sorella le ha lasciato un immenso dolore. Il giorno dell'anniversario della sua morte, la ragazza decide di uscire di casa e di camminare per le vie della città, tentando di integrarsi con i propri coetanei. Giochi, chiacchiere, feste... ma la ragazza non sembra divertirsi. Per fortuna, Alex precipita nella sua vita. I due giovani passano la notte insieme esplorando la capitale francese, e grazie alla spensieratezza e alla positività del nuovo amico, Marion darà una svolta al suo atteggiamento affrontando diversamente la vita.

(foto in pagina Carlotta Nucci)

Info

Arsenale Cinema

Ingresso 6 euro (scontato a 5 euro per gli studenti) + tessera del Cinema Arsenale (5 euro)