L'arte giapponese dei Suiseki in mostra alla Stazione Leopolda

Arriva alla Stazione Leopolda di Pisa l’atteso Congresso dell’Associazione Italiana Suiseki, l'arte giapponese di disporre le pietre trovate in natura in modo da valorizzarne la bellezza e invitare alla meditazione da parte di chi le osserva. Da venerdì 5 a domenica 7 novembre, dalle 9 alle 19, sarà possibile ammirare oltre 80 pietre messe in mostra da altrettanti espositori provenienti da tutta Italia. Oltre alla mostra, nel corso della tre giorni si svolgeranno interventi e dimostrazioni da parte dei professionisti del settore e conferenze a tema. In particolare,nella giornata di sabato 6 novembre sono previsti due momenti di approfondimento: alle 11.30 Aldo Marchese terrà una conversazione su 'Lo spirito del suiseki, tra Quintas e Marchese', mentre alle 16 Giorgio Rosati terrà una conferenza dal titolo 'Il suiseki: esposizione, valorizzazione, racconto'. Sempre all’interno dei locali della Leopolda sarà allestito una piccola mostra mercato di oggetti a tema: vasi, suiseki, piantine di compagnia, scroll suiban, e da parte degli espositori vi saranno alcune dimostrazioni (ad esempio su come si crea e lavora a tornio un vaso in ceramica). Sabato sera saranno inoltre consegnati i premi attribuiti dalle diverse associazioni ai suiseki in mostra. Le targhe saranno esposte il giorno dopo vicino ai suiseki esposti. L’ingresso è gratuito (è richiesto il Green Pass).

