Arte&musica - Mostra antologica di Andrea Palermo

Il Circolo Arci di Putignano organizza per sabato 25 maggio, nella cornice del progetto Comunità Solidali 3.0, un evento dedicato all’espressione artistica di Andrea Palermo, pittore, ceramista che da tempo ha incrociato la strada della nostra associazione.



Dalle ore 19, presso gli spazi del Circolo, in piazza XXV Aprile n.17 Pisa, il pubblico potrà immergersi in una mostra antologica per celebrare i 25 anni di attività di Andrea.



L’ ingresso è libero e gratuito.