Arti marziali, corsi all'aperto

Ripartiamo alla grande con i corsi di Hwa Rang Do all'aperto. Dopo una lunga stagione online, ricominciamo gli incontri dal vivo: quale modo migliore per conoscerci e cimentarsi in una lezione di prova gratuita? I nostri corsi sono adatti a persone di qualsiasi età, dai sei anni in su.

Per conoscere ulteriori dettagli sull'arte marziale, visita il sito: www.artimarzialitoscana.it.



