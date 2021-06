Inaugurazione dell'ArtinGenio Museum alle Officine Garibaldi, ospite Vittorio Sgarbi

Tra le mura antiche e il moderno design delle Officine Garibaldi, giovedì 10 giugno 2021, alle ore 18, sara inaugurato ARTinGENIO MUSEUM, un nuovo polo d’arte contemporanea nel centro della città di Pisa. Ospite d'eccezione: Vittorio Sgarbi.

Nato su iniziativa di ARTinGENIO, progetto di Francesco Corsi, come contenitore di idee, di percorsi, tra le forme dell’arte classica, rinascimentale e i linguaggi dell’arte contemporanea, la realizzazione del museo vede la collaborazione di Officine Garibaldi e PaimBiolabor. L’evento di inaugurazione, patrocinato dal Comune di Pisa, vedrà ospite il grande critico d’arte Vittorio Sgarbi, che passerà in rassegna le opere degli artisti presenti nella collezione del museo, e conferirà poi il Premio 'ARTinGENIO MUSEUM 2021' ai primi tre su una selezione di 30 operata dai critici che collaborano con ARTinGENIO, come Luciano Carini e Veronica Ferretti.

In mostra capolavori di calligrafia, di miniatura gotica e rinascimentale, stampe e incisioni che hanno dato il via all’arte in serie. L’inaugurazione celebrerà anche il sentito tema dell’ecologia, con opere di arte contemporanea ricche di richiami alla natura, realizzate con l’uso di materiali naturali come foglie e legno. La collezione stabile vede tra i tanti artisti Francesco Mori (sue le vetrate del Battistero di Pisa), di cui saranno esposti i bozzetti, Ettore de Conciliis, artista molto impegnato in campo sociale, e Mimmo Centonze, artista di fama internazionale le cui opere sono esposte nei musei di tutto il mondo. Una sezione del museo è inoltre dedicata al tema della pandemia, in merito al quale interverrà il giorno dell’apertura Noemi Gherrero, conduttrice RAI de “Le parole per dirlo”.

L’evento di inaugurazione è aperto al pubblico, con obbligo di prenotazione.

Le opere dei 30 artisti individuati per il Premio saranno in mostra fino al 24 giugno nell’orario di apertura del Museo, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13. Altri giorni e orari concordabili su appuntamento.

Per informazioni: communication@ artingenioedizioni.it oppure +39 347 3988511.

