Asino chi legge!

Passeggiata in compagnia dell'asino Martino per scoprire i dintorni dell'Agriturismo Al Palazzaccio, dove al ritorno verrà letta una storia per bambini e servita una merenda con prodotti locali.

Evento ideale per bambini dai 6 agli 11 anni, accompagnati da un adulto.

