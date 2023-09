Sabato 23 e domenica 24 settembre, a Crespina, appuntamento con 'Aspettando le Civette', evento che anticipa la tradizionale Antichissima Fiera delle Civette con una vera e propria festa nel borgo di Crespina dove sarà possibile gustare le specialità degli street food nel cuore del borgo in via XXI Aprile. Sabato dalle 18 divertimento assicurato con la musica di Dj Claudio Raffalli nella nuova piazza di via XXI Aprile, e in piazza della Rimembranza l'area dedicata ai bambini con baby dance e animazione itinerante.

La festa entra nel vivo domenica con street food, mercatino dell'artigianato (dalle 10 alle 22) in via XXI Aprile, e dalle 12 la nuova piazza di via XXI Aprile sarà animata dalla musica di Kiko&Niko Dj. In piazza della Rimembranza laboratori a tema con gufi e civette e i personaggi dei cartoni animati più amati dai bambini, bolle di sapone, palloncini. Nel pomeriggio a partire dalle 14.30 il campo sportivo di Crespina sarà teatro delle esibizioni di volo dei rapaci, con gufi, civette, poiane e falchi tra gli uccelli protagonisti dell'emozionante appuntamento. Gran finale alle 21 con la musica Paradise anni '80/'90 della Crazy Band nella nuova piazza di via XXI Aprile.