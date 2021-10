Aspettando Halloween...AperiParty alle Piscine di Cascina

C'è un modo migliore per aspettare Halloween di un AperyParty? Sabato 30 ottobre, dalle ore 19, alle Piscine di Cascina è in programma un aperitivo "da brivido" sia per adulti (calice di vino con tagliere toscano o dolce) sia per bambini a base di hamburger, papatine fritte, bibita e dolce. Alle ore 20.30 l'estrazione del travestimento più pauroso (partecipanti fino a 12 anni). Obbligo di prenotazione (posti limitati) al 3703140281. Obbligo di Green Pass.

