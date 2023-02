Aspettando il Festival internazionale Musikarte al Teatro Rossini di Pontasserchio

Venerdì 3 marzo alle ore 21 torna la grande musica grazie all’ Associazione musicale Fanny Mendelssohn.



Con il primo dei due concerti di “Aspettando il Festival” si inaugura la Rassegna che ormai da ben dieci anni porta la grande musica e i grandi interpreti internazionali nelle Dimore storiche del Lungomonte pisano ed in altri luoghi pieni di fascino del nostro territorio.



A dare il via a questa interessantissima serie di concerti il duo composto da Fabio Furia al bandoneon e Marco Schirru al pianoforte. I due artisti, che vantano un curriculum di altissimo livello, ci presenteranno un concerto in cui passato, presente e futuro confluiscono in un unico ed insolito viaggio nella storia del tango.Uno spettacolo innovativo, un percorso emozionante e seducente dal Tango tradizionale, fino alle influenze jazz e d’avanguardia di Astor Piazzolla e alle composizioni originali di Fabio Furia.



Fabio Furia, compositore e clarinettista di grandissimo talento, è acclamato dalla critica internazionale come uno dei più importanti bandoneisti d’Europa. Ha suonato in tutto il mondo nelle sale più prestigiose, esibendosi come solista in Canada, Messico, Stati Uniti, Giappone, Corea, Libano e in tutta Europa: recentemente ha suonato come solista con orchestra in una delle più prestigiose sale a livello mondiale, la Tonhalle di Zurigo.

Ha fondato l’Accademia Italiana del Bandoneon e si dedica alla promozione di questo strumento, di cui è docente al Conservatorio di Cagliari, con corsi e Masterclass.



Un concerto da non perdere, l’occasione di sentire la musica di Astor Piazzola eseguita col suo strumento originale, il bandoneon appunto, in uno spettacolo innovativo in cui, come nel tango, convivono fusione e contaminazione, tradizione ed innovazione, ma anche equilibrio, tecnica, immaginazione ed improvvisazione.



La Stagione concertistica è stata realizzata con la collaborazione di ADSI Delegazione Dimore Pisane e Associazione Dimore Storiche Italiane sezione Toscana che ospitano gratuitamente i concerti senza nessun onere per la collettività , grazie al prezioso sostegno della Fondazione Pisa, UnicoopFirenze, Edi Progetti. Mercatopoli e Confartigianato Imprese Pisa e gode del Patrocinio della Regione Toscana, Comune e Provincia di Pisa, Comune di San Giuliano Terme e Comune di Cascina.