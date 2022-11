La magia delle feste arriva in anticipo a Casciavola, Navacchio e San Prospero con la nuovissima manifestazione 'Aspettando il Natale sulla Tosco-Romagnola', organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio e il contributo del Comune di Cascina, il contributo di Ottica Viegi, Banca di Pescia e Cascina, Tirrena Immobiliare, Società Volontaria di Mutuo Soccorso Navacchio, Onoranze funebri Matteucci e Caf Acli.

Domenica 20 novembre, dalle 9 alle 20, la strada Tosco-Romagnola si trasformerà in un vero villaggio di Natale nel tratto tra via Kennedy e via Cammeo (all'altezza del semaforo all'incrocio di Navacchio), eccezionalmente chiuso al traffico per far vivere una giornata indimenticabile a grandi e piccoli, con tante iniziative e un suggestivo allestimento scenografico che introdurrano alla magica atmosfera delle feste.

Una giornata di allegria che vedrà protagonisti attività commerciali e locali della strada, con la musica della street band ad accompagnare le imperdibili occasioni di shopping tra negozi e banchi del mercatino artigianale allestito per la manifestazione, dove sarà possibile trovare prodotti tipici e idee regalo natalizie. Non mancheranno esibizioni di musica dal vivo, trampolieri, e una speciale area food, mentre i più piccoli potranno consegnare le loro letterine direttamente a Babbo Natale e divertirsi con gonfiabili, giochi in legno, le esibizioni della scuola di circo e l'animazione con palloncini e trucca-bimbi.