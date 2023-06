Aspettando Trame indipendenti - Serata di anteprima del festival del cortometraggio indipendente

Serata di anteprima della settima edizione del Festival Internazionale del cortometraggio indipendente, TRAME INDIPENDENTI:

- 18:00 proiezione dei 5 finalisti della categoria Documentari

- 19:30 ricco aperitivo per tutti i gusti

- 21:30 proiezione dei 7 finalisti della categoria Animazioni



Durante la serata il pubblico potrà votare il proprio cortometraggio preferito delle due categorie, assegnando il 'Premio del pubblico'.



I cortometraggi in gara provengono da sette paesi del mondo: Francia, Germania, Iran, Italia, Spagna, Romania e USA.



I cinque cortometraggi finalisti della categoria Documentari

- Bhaktapur / A human story di Nicola Bozzo (Italia)

- Parallel di Ambroise Carminati (Francia)

- Lost at Sea di A. Alejandro, B. Amory, L. Stojevic (Spagna)

- Moussa on the Roof di Iacopo Fulgi, Valerio Maggi (Francia)

- Danny di Nicholas Manting Brewer (USA)



I sette cortometraggi finalisti della categoria Animazioni sono:

- A guerra finita di Simone Massi (Italia)

- Suruaika di Vlad Ilicevici, Radu C Pop (Romania)

- The Sprayer di Farnoosh Abedi (Iran)

- Phonorama di Alex Rey (Spagna)

- King of Sea di Stéphane Berla (Francia)



- Dear Masha di Martin Pflanzer (Germania)