Teatro di Vicopisano, il 3 aprile in scena la commedia "L'assegno d'accompagnamento"

Dopo i successi ottenuti nei tanti spettacoli effettuati a partire dalla scorsa estate, a grande richiesta la compagnia de "L'urtimi arrivati" ripropone la commedia vernacolare "L'assegno d'accompagnamento", scritta da Milena Pardini. L'appuntamento è per domenica 3 aprile alle 17 al Teatro via Verdi di Vicopisano.

La storia inedita narra le vicende della famiglia Lonzi che prova con tutte le forze e mille peripezie a frodare l'Inps per avere due soldi in più facendo passare la vecchia Armanda per poco lucida, quando, alla fine, è quella più vispa di tutti.

Per info

L'Urtimi Arrivati

Biglietto unico 10 euro. Prenotazioni all'indirizzo mail teatrodiviaverdi@gmail.com o su diyticket.it.