'Assenza sparsa': spettacolo e dibattito con il professor Iacono e il primario Malacarne

Spettacolo e dibattito venerdì 21 gennaio al Teatro Nuovo Binario Vivo. Ad andare in scena è lo spettacolo 'Assenza sparsa' di e con Luca Oldani. Come il parente del malato in sala d'attesa, la compagnia Pan Domu Teatro è andata a dialogare coi medici e con chi lavora in Rianimazione. Proprio da quell'incontro è nato ‘Assenza sparsa’, spettacolo vincitore del Premio nazionale di Teatro emergente In Transito 2019. Un corridoio. Si aspetta, si fuma, si pensa. Le cose vanno insieme, d’altronde. Sempre. Nell'altra stanza c'è il dolore. È fermo. Non parla. Vuole risposte. 'Assenza Sparsa' è una non-storia fatta di tentativi comici, grotteschi, assurdi, a volte concretamente ingenui, di reagire al dolore, mentre intorno a chi aspetta in sala d'attesa si sparge intanto un po’ di assenza. L'assenza di chi sembra dormire ma non dorme, di chi sembra morto ma è vivo, di chi vive come un morto. Perché tutti sappiamo che cos'è la vita con le sue varie forme, tutti sappiamo cos'è la morte con le sue varie forme. Ma quando non è vita e non è nemmeno morte, cos'è? Come si affronta?

Al termine dello spettacolo interverranno al dibattito post-visione il dottor Paolo Malacarne, Primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale di Cisanello di Pisa, molto impegnato nel tenere accessibile alle famiglie dei pazienti il reparto di Rianimazione anche durante la pandemia con lo scopo di “umanizzare il più possibile le cure”, e il professor Maurizio Alfonso Iacono, filosofo e docente di Storia della Filosofia presso l'Università di Pisa, da anni impegnato nello studio delle neuroscienze. I due esperti rifletteranno insieme al pubblico, dal punto di vista scientifico e filosofico, sull'accettazione del dolore, sulle terapie e sul coma.