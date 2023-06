Association for the Study of Modern Italy – Summer School 22-23 giugno 2023



Venerdì 23 giugno ore 16

Domus Mazziniana, via M. D’Azeglio 14 – Pisa





Ricerca storica, Public History, Promozione artistica. Tavola rotonda a partire da Rapito di Marco Bellocchio.

Intervengono:

-Carlotta Ferrara degli Uberti (Università di Pisa)

-Chiara Tognolotti (Università di Pisa)



Coordina: Pietro Finelli (Domus Mazziniana)