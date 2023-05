Asta Airc, con il Rotary Club Pisa Galilei

Prezzo non disponibile

Sabato 13 maggio, alle ore 18:30, presso la Villa di Corliano, si terrà l'asta AIRC, organizzata in collaborazione con il Rotary Club Pisa Galilei.

Dopo il successo della scorsa edizione, nel corso della quale sono stati raccolti dodicimilacinquecento euro, anche quest'anno l'obiettivo è quello di contribuire significativamente e in modo tangibile alla ricerca contro il cancro.

Il catalogo è vario e comprende lotti che spaziano da esperienze culinarie a ceste di prodotti biologici e vini pregiati, da soggiorni in splendide località di vacanza a creazioni di giovani designer e noti stilisti.



https://issuu.com/airc_it/docs/asta_airc_catalogo?fr=sZWQ5NzYwMDM3MzY