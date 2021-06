"Astor Piazzolla, nel centenario dalla nascita del compositore argentino" è questo il titolo di un vivace Concerto di musica organizzato dalla Associazione Culturale Dannunziana, col sostegno della Fondazione Pisa.



Il prossimo 3 luglio 2021 ore 21.15, presso il Chiostro della Chiesa del Carmine di Pisa, vedrà l'esibizione dell'ensemble da camera pisano I Bei Legami, diretti dal m° Pietro Consoloni con un programma incentrato sul grande compositore argentino Astor Piazzolla e Antonio Vivaldi.

Il programma ricercato di musiche, tra le quali spicca anche il Concerto in sol min. per due violoncelli di Vivaldi, vedrà alcuni interpreti solisti: Francesca Cannito, Gabriele Ferdeghini ed Emanuele Luzzati.



I giovani musicisti, Alessio Mannelli, Emanuele Luzzati, Arianna Argentieri, Maria Di Bella, Amanda Longarini, Alberto Collareta, Debora Caretto, Matteo Tripodi, Gabriele Ferdeghini, Francesca Cannito, Giulia Casini, Chiara Riccetti, e Pietro Consoloni (dir.) si sono già esibiti in diverse occasioni di concerto ricevendo apprezzamenti nella compagine I Bei Legami di Pisa.



L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti (entrata consigliata dalle ore 20.45).

