Atc - senza tempo

Una serata per stare insieme nel modo in cui non si usa più fare, un modo di vivere il teatro come è stato concepito dagli antichi, ovvero "conviviale"...

SenzaTempo è un momento di arricchimento reciproco dato dalla bellezza del luogo e di chi lo abita, in cui potremo sperimentare le emozioni attraverso i 5 sensi!

L'appuntamento è dunque per VENERDI' 16 DICEMBRE ore 19:30 al teatro di Terricciola con le installazioni di Marco Bichisecchi che accompagnerà ben oltre la materia. Ospite d'eccezione Katia Pinto, che ci raggiungerà dalla Puglia per rendere testimonianza alla vita di una "persona" che....vi lascerà senza fiato!

Seguirà un delizioso apericena direttamente dal forno 'Il Quadrifoglio', pensato anche per vegani, vegetariani (...ma il prodotti di Nadia faranno leccare i baffi a tutti!), e con il sapore in bocca della cose buone, ci gusteremo i Voices in the Wind di Fiorenza Messicani per scambiarci gli auguri di natale...cantando!

Sarà una momento di massima libertà, condivisione di arte, creatività e poesia!

Conduce la serata Gabriele Volterrani.



Obbligatoria la prenotazione (per evitare sprechi alimentari) ai numeri 338 8628625 oppure 335 5769713

I biglietti si possono ritirare direttamente a teatro il giorno stesso dell'evento a partire dalle ore 18:30



Tutti che i proventi saranno devoluti a favore di ATC Associazione Terapie Complementari Tosca.