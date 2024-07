'Athanor: poesie, simboli e visioni alchemiche', doppia presentazione del libro di Alessandro Scarpellini e Isabella Ives

Indirizzo non disponibile

'Athanor: Poesie, simboli e visioni alchemiche (Do it human editori), scritto da Alessandro Scarpellini e Isabella Ives. Due prospettive, un unico libro.

Sabato 20 luglio saranno ben due le occasioni per partecipare alla presentazione del libro:

- alle ore 17:45 a Marina di Pisa, nel Giardino di Casa Margherita (via Maiorca 28)

- ore 21:30 alla rocca di Vicopisano, Palazzo pretorio (via del Pretorio 23)

Insieme agli autori, a presentare il libro ci saranno gli editori milanesi di Do it human e della libreria Ecate, Mariangela Mori di Libreria Civico 14, Giovanni Fascetti del gruppo Rosellini.

Le parole entreranno in dialogo con le musiche di Giulia Coccoli (voce, campana tibetana, ukulele).

Il libro

Due copertine, un solo viaggio: preparati a immergerti in un itinerano straordinario con 'Athanor: poesie, simboli e visioni alchemiche'. Scopri il terreno liminare tra il conscio e inconscio, dove simboli, miti e sogni aprono porte verso altri mondi. Un percorso di trasformazione che ti guiderà dalla nigredo all'albedo, fino alla luce della rubedo.



Alessandro Scarpellini: colori caldi sul sentiero di frasmutazione, Isabella Ives: tinte lunari per lo stesso percorso di trasformazione, osservato e narrato dalla prospettiva opposta e al centro, un incontro alchemico che trascende il dualismo, unendo Sole e Luna, maschile e femminile.