'Gli Atlanti dell'Immaginario', mostra al Royal Victoria Hotel

Venerdì 24 febbraio, alle 18 al Royal Victoria Hotel di Pisa, sarà inaugurata alla presenza degli autori una mostra dedicata agli Atlanti dell'Immaginario. Il progetto degli Atlanti letterari, ideato e curato da Anselmo Roveda e illustrato da Marco Paci, racconta alle nuove generazioni e agli appassionati di ogni età ambienti e paesaggi, reali e immaginari, tra i più belli e suggestivi della letteratura mondiale.

Con i disegni originali e i bozzetti preparatori, Giralangolo allestisce una mostra al contempo evocativa e illuminante, aggiungendo ulteriore potenza immaginifica alla grande letteratura. L'esposizione sarà ospitata nella meravigliosa cornice del Royal Victoria Hotel di Pisa, grazie alla collaborazione della libreria Gli Anni in Tasca. Le tavole esposte accompagneranno lo spettatore in un viaggio intorno al mondo: dalle monografie su Emilio Salgari e Jules Verne ai luoghi immaginati fino alle dimore più celebri dei romanzi classici.

La mostra è pensata per un pubblico ampio e di ogni età: bambini e ragazzi, ma anche cultori dei romanzi di avventura, semplici curiosi, lettori vivaci che coltivano il gusto per la fantasia; non ultimi, appassionati di arte e illustrazione, che troveranno soddisfazione al proprio desiderio di bellezza nella bravura pittorica di Marco Paci. Autore e illustratore terranno laboratori e incontri dedicati all'opera degli scrittori di classici e all'illustrazione, coinvolgendo tanto il pubblico quanto le scuole del territorio, in un progetto che porti la mostra anche al di fuori degli spazi dell'esposizione.

Anselmo Roveda, scrittore e studioso di letteratura, è coordinatore redazionale del mensile «Andersen», direttore della rassegna letteraria «Cabirda» e professore a contratto all'ISIA di Urbino. Ha pubblicato saggistica, narrativa e poesia.

Marco Paci si occupa di comunicazione visiva, collabora con la rivista «Città Meticcia», con il Teatrino dell'Es di Bologna e dal 2004 affianca al lavoro di illustratore e scenografo un percorso sul lavoro d'attore. Tiene atelier rivolti a bambini e adulti sull'albo illustrato, l'illustrazione e il teatro. Ha pubblicato con molti dei maggiori editori per l'infanzia, italiani ed esteri.