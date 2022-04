Attività per famiglie al Museo della Grafica

Sabato 30 aprile, ore 16, torna l’appuntamento mensile per i bambini e le famiglie al Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa). Oltre alla mostra 'Agrumi. Acquarelli botanici di Simonetta Occhipinti', si scopriranno le storie che vedono protagonisti questi deliziosi frutti per creare delle originali e coloratissime opere d'arte.



Età consigliata per i bambini: 6 - 11 anni (età scolare).

Costo: 4 euro.



Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it.



Scadenza prenotazioni: venerdì 29 aprile, ore 13.

È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.



Per maggiori informazioni



Per accedere al Museo è necessaria la certificazione verde COVID-19 per gli adulti accompagnatori.