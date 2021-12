Attività di Natale al museo della grafica dell'Università di Pisa

Il Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) propone alle famiglie un doppio appuntamento all’insegna dell’arte e del divertimento per calarci nella magica atmosfera del Natale.



- DOMENICA 12 DICEMBRE: ORE 16:00

- GIOVEDÌ 16 DICEMBRE: ORE 16:30

NATALE NEL MONDO - ATTIVITÀ PER FAMIGLIE



Un doppio appuntamento per prepararci al Natale che sta arrivando. Vi aspettiamo per scoprire insieme come viene festeggiato il Natale nel mondo. Poi, come giovani artisti in erba, ci divertiremo a realizzare delle decorazioni natalizie di carta, utilizzando la tecnica degli origami.



Età consigliata: 5-11 anni

Costo: 4 euro a bambino – Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it



Scadenza prenotazioni:

• Venerdì 26 novembre, ore 13:00 (per l’appuntamento di domenica 12 dicembre)

• Martedì 14 dicembre, ore 13:00 (per l’appuntamento di giovedì 16 dicembre)

È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.



Informazioni

Email: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it – Telefono: 050 2216059/70



Si ricorda che per accedere al Museo della Grafica è necessaria la certificazione verde Covid-19 per gli adulti accompagnatori.