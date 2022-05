Attività per famiglie al Museo della grafica

Sabato 28 maggio, ore 16, torna l’appuntamento mensile per i bambini e le famiglie al Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa).

L'attività 'Un viaggio nel tempo' è ispirata alle mostre 'Il Trittico del Centenario – Una Commedia Divina – L’Inferno di Claudio Sacchi' e 'Napoleone. Storie tra immagini e note' e rientra nel ricco programma di eventi di Amico Museo. Aria di primavera nei musei toscani, manifestazione promossa dalla Regione Toscana.



UN VIAGGIO NEL TEMPO

Se avete il coraggio e l’intraprendenza di Napoleone e la sconfinata immaginazione di Dante, vi aspettano al Museo per scoprire insieme le loro avventurose vite e divertirsi con giochi e passatempi a loro ispirati.



Età consigliata per i bambini: 6 - 12 anni (età scolare).

Evento gratuito.



Partecipazione su prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it.



Scadenza prenotazioni: venerdì 27 maggio, ore 13.

È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.





Telefono: 050 2216059/70 - Email: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it.