Attività di Natale per famiglie nei musei di Ateneo

L'Orto e Museo Botanico e il Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) dell'Università di Pisa organizzano due attività per famiglie in attesa delle festività di Natale.



ORTO E MUSEO BOTANICO

Piante di Natale per Ghirlande Botaniche

Sabato 17 dicembre, ore 15:00

via Luca Ghini, 13 / via Roma, 56 - Pisa

L'Orto e Museo Botanico vi invita a trascorrere un pomeriggio alla scoperta delle piante natalizie e a creare la vostra "Ghirlanda Botanica".

L'attività è rivolta ai bambini dai 7 agli 11 anni., accompagnati da un adulto.



Costo: 6€ a famiglia



Prenotazioni all’indirizzo e-mail: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it

Scadenza prenotazioni: giovedì 15 dicembre



Informazioni: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it

Telefono: 050 2211355



MUSEO DELLA GRAFICA

DecoriAmo il Natale

Sabato 17 dicembre, ore 16:00

Palazzo Lanfranchi, Lungarno Galileo Galilei, 9 - Pisa

Ispirandoci alle opere esposte nella mostra "Oltre la macchia. Incisioni di Giovanni Fattori", divertiamoci a realizzare un’originale decorazione natalizia, muniti di carta, colori e fantasia.

L'attività è rivolta ai bambini dai 5 ai 12 anni.



Costo: 6 € – Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili.



Prenotazioni all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it

Scadenza prenotazioni: venerdì 16 dicembre, ore 13:00.

È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività.





Telefono: 050 2216059/70