Attività di Natale all'Orto e museo botanico dell'Università di Pisa

L’Orto e Museo Botanico propone alle famiglie un appuntamento all’insegna della natura e del divertimento, per calarci nella magica atmosfera del Natale.



DOMENICA 19 DICEMBRE: 11:00 — 12:30

ALLA RICECA DELLA PIANTA PERDUTA - CACCIA AL TESORO PER BAMBINE E BAMBINI



In attesa del Natale, l’Orto Botanico organizza un’avventurosa caccia al tesoro per bambine e bambini insieme ai propri genitori.

Mappa alla mano e risolvendo gli indovinelli, conoscerete molte delle piante ospitate all’Orto e grazie al gioco di squadra riuscirete a identificare la “pianta perduta”.

Il tesoro? Un premio per tutti!



A chi è rivolta la caccia al tesoro?

A bambine/i dagli 8 ai 12 anni, accompagnate/i da almeno un genitore o un soggetto maggiorenne.

Quando si svolgerà?

Domenica 19 dicembre dalle ore 11:00 alle ore 12:30… perché il pomeriggio fa troppo freddo!

I genitori/adulti non coinvolti nella caccia al tesoro potranno fare una visita guidata con uno degli operatori dei Servizi educativi.

Numero massimo di partecipanti: 12 bambine/i con le proprie famiglie.

Solo un genitore/adulto affiancherà la/il bambina/o nella caccia al tesoro, mentre il resto della famiglia farà la visita guidata.

Ogni bambina/o che parteciperà alla caccia al tesoro riceverà un premio.



Costo a famiglia: 10 euro



Prenotazioni entro e non oltre venerdì 17 dicembre alle ore 14:00: educazione.ortomuseobot@sma.unipi.it



Si ricorda che per accedere all’Orto e Museo Botanico è necessaria certificazione verde COVID-19 (vedi https://www.sma.unipi.it/2021/07/certificazioneverde/) per gli adulti accompagnatori.