'Auree Metamorfosi' alle Officine Garibaldi

Nella cornice pisana delle Officine Garibaldi, tra le antiche mura e una bellissima architettura contemporanea, avrà luogo il vernissage della mostra 'Auree Metamorfosi', opere di Daniela Barellini.

Verranno esposte 46 opere della produzione dell’artista, che inizia il proprio percorso espositivo nel 1980 forte di una preparazione tecnica unita ad un’ispirazione che sembra scaturire da una secolare eredità senese, volta alla ricerca dell’eleganza e di un antico trionfoaureo.

Le sue opere su foglia oro e ricche di colori caldi fanno ripensare ai polittici aurei del grande erede di Cimabue, Duccio di Buoninsegna, che cercò di superare il maestro con raffinatezza.

Centrale in Daniela Barellini è la figura della donna, Madonna che protegge, che dona senso agli eventi del mondo e incarna la bellezza.Una figura ricca di colore, il colore delle contrade del palio seneseche esprime festa, ma anche lotta, sofferenza. Sofferenza sublimata dalla presenza dell’oro, che 'risplende di mitesplendore', per usare un’espressione cara a Nietzsche. Nella messe di colori che prendono vita sullesue opere si avverte l’impeto dionisiaco che trova forma nell’apollinea luce dellafoglia oro.

Un’anima in tumulto come ogni essere umano, che tuttavia donaforma ai propri pensieri ed emozioni più forti, in modo costante lungo il percorso della produzione d’arte.